¿Nuevo referéndum en Escocia?

El evento que ahora se presenta es muy serio ya que una votación establecida donde los diputados votaron 69 a favor y 59 en contra. El parlamento de Escocia aprobó este martes iniciar un proceso para solicitar un nuevo referendo de independencia. En medio de la salida del Reino Unido de la Unión Europea comúnmente abreviada como Brexit, pero la mayoría de los británicos se notaron en desacuerdo al decir no a dicha opinión, ya que la mayoría de ellos están de acuerdo a permanecer en el bloque continental sin salir.

Ahora, tal cual como se propuso en meses atrás, la ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, tiene ahora la responsabilidad de llevar la solicitud a instalaciones británicas, un día antes de que Theresa May, quien es la primera ministra del Reino Unido, inicie en Bruselas la negociación del Brexit, en contra a la voluntad de algunos de los escoceses que rechazan esta medida.

Reunión de dirigentes en Escocia

Ya conociendo la propuesta que pasará la ministra Nicola a Londres, las dos mandatarias se reunieron el lunes en Glasgow. En esa reunión May dijo que su posición era muy simple y que no ha cambiado, se refería a que ahora no era el momento adecuado para hablar de un nuevo referendo de independencia. Mientras que los escoceses piden que se haga una votación lo más pronto posible, si se puede a mediados del año próximo. Diferentes fuentes británicas afirman que la ministra de Londres no aceptará ningún referendo hasta después del 2020.

Al final este tema se hablará en el parlamento británico, donde algunos políticos conservadores hagan todo lo posible para interrumpir el plan. De todos modos la prensa reafirma que May tratará de evitar al máximo otro factor que traumatice la separación entre la Unión Europea y el Reino Unido causando más inconvenientes al nacionalismo.